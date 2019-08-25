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Дуб Чершчатый Дуб европейский традиционно используют в производстве деревянных окон и дверей парадного Петербурга. Материал сильный. Обладает высокой прочностью к перепадам температур, влажности, а также гниению и поражению грибком благодаря содержанию танинов — природных веществ. Сохраняет мощную положительную энергетику и создает ощущение уверенности и безопасности. Исторически дуб является гербовым деревом. В геральдике символизирует несгибаемость, крепость, постоянство, долголетие, мудрость и выносливость. На протяжении трехсот лет дуб является парадным материалом дворцового Петербурга, воплощая в окне благородство и богатство своих владельцев. Плотность: 690 кг / м3 Срок службы: 80-150 лет Регион: центральная часть России, Западная Европа Подробнее Изделия из дуба Изделия из дуба

Лиственница сибирская Дерево, на котором держится Санкт-Петербург. Древесина лиственницы уже много веков используют для производства деревянных окон в местах скопления влаги. Исторически является традиционным материалом при изготовлении окон из дерева и дверей Петербурга требующих особой прочности и надежности в процессе использования. Камедь, содержащаяся в лиственнице, обеспечивает ей дополнительную защиту от гниения даже в самых тяжелых климатических условиях. Выдерживает деформацию, возгорание и негативные природные факторы. По-сибирски выносливая и непоколебимая. Обладает особой красивой текстурой волокон благодаря высокой плотности. Заботливо бережет тепло и не пропускает шум. Идеально подходит для изготовления деревянных окон и дверей в квартире и загородном доме. Плотность: 660 кг/м3. Срок службы: 50- 70 лет Регион: Урал, Западная и Восточная Сибирь Подробнее Изделия из лиственницы Изделия из лиственницы