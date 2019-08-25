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Окна Двери

Производство современных деревянных евроокон и дверей

В Санкт-Петербурге по высочайшим европейским стандартам
Окна Двери
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Woodcort

философия

На протяжении многих лет нас объединяет любовь к общему делу - созданию совершенной продукции из дерева

наша продукция

Наша Продукция говорит за себя

Деревянные евроокна
Исторические евроокна
Исторические окна
Порталы
Двери
Деревянные евроокна из сосны со стеклопакетом
Деревянные евроокна
Деревянные евроокна из сосны со стеклопакетом
Деревянные евроокна из лиственницы со стеклопакетом
Деревянные евроокна
Деревянные евроокна из лиственницы со стеклопакетом
Производство современных деревянных евроокон и дверей
Деревянные евроокна
Деревянные евроокна из дуба со стеклопакетом
Исторические евроокна из лиственницы со стеклопакетом
Исторические евроокна
Исторические евроокна из лиственницы со стеклопакетом
Исторические евроокна из сосны со стеклопакетом
Исторические евроокна
Исторические евроокна из сосны со стеклопакетом
Исторические евроокна из дуба со стеклопакетом
Исторические евроокна
Исторические евроокна из дуба со стеклопакетом
Исторические окна КГиОП из лиственницы со стеклопакетом
Исторические окна
Исторические окна КГиОП из лиственницы со стеклопакетом
Исторические окна КГиОП из сосны со стеклопакетом
Исторические окна
Исторические окна КГиОП из сосны со стеклопакетом
Исторические окна КГиОП из дуба со стеклопакетом
Исторические окна
Исторические окна КГиОП из дуба со стеклопакетом
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Деревянные евроокна
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Деревянные евроокна из сосны со стеклопакетом
Деревянные евроокна
Деревянные евроокна из сосны со стеклопакетом
Деревянные евроокна из лиственницы со стеклопакетом
Деревянные евроокна
Деревянные евроокна из лиственницы со стеклопакетом
Производство современных деревянных евроокон и дверей
Деревянные евроокна
Деревянные евроокна из дуба со стеклопакетом
дальше
Исторические евроокна
смотреть больше
Исторические евроокна из лиственницы со стеклопакетом
Исторические евроокна
Исторические евроокна из лиственницы со стеклопакетом
Исторические евроокна из сосны со стеклопакетом
Исторические евроокна
Исторические евроокна из сосны со стеклопакетом
Исторические евроокна из дуба со стеклопакетом
Исторические евроокна
Исторические евроокна из дуба со стеклопакетом
дальше
Исторические окна
смотреть больше
Исторические окна КГиОП из лиственницы со стеклопакетом
Исторические окна
Исторические окна КГиОП из лиственницы со стеклопакетом
Исторические окна КГиОП из сосны со стеклопакетом
Исторические окна
Исторические окна КГиОП из сосны со стеклопакетом
Исторические окна КГиОП из дуба со стеклопакетом
Исторические окна
Исторические окна КГиОП из дуба со стеклопакетом
дальше
Порталы
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Деревянные порталы из дуба со стеклопакетом
Порталы
Деревянные порталы из дуба со стеклопакетом
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Двери
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Деревянные евродвери из сосны со стеклопакетом
Двери
Деревянные евродвери из сосны со стеклопакетом
Деревянные евродвери из лиственницы со стеклопакетом
Двери
Деревянные евродвери из лиственницы со стеклопакетом
Деревянные евродвери из дуба со стеклопакетом
Двери
Деревянные евродвери из дуба со стеклопакетом
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Деревянные евроокна
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материалы

каждое дерево имеет свой характер

Дуб Чершчатый

Дуб европейский традиционно используют в производстве деревянных окон и дверей парадного Петербурга. Материал сильный. Обладает высокой прочностью к перепадам температур, влажности, а также гниению и поражению грибком благодаря содержанию танинов — природных веществ. Сохраняет мощную положительную энергетику и создает ощущение уверенности и безопасности.

Исторически дуб является гербовым деревом. В геральдике символизирует несгибаемость, крепость, постоянство, долголетие, мудрость и выносливость. На протяжении трехсот лет дуб является парадным материалом дворцового Петербурга, воплощая в окне благородство и богатство своих владельцев.

Плотность: 690 кг / м3
Срок службы: 80-150 лет
Регион: центральная часть России, Западная Европа
Изделия из дуба
Изделия из дуба

Лиственница сибирская

Дерево, на котором держится Санкт-Петербург. Древесина лиственницы уже много веков используют для производства деревянных окон в местах скопления влаги. Исторически является традиционным материалом при изготовлении окон из дерева и дверей Петербурга требующих особой прочности и надежности в процессе использования.

Камедь, содержащаяся в лиственнице, обеспечивает ей дополнительную защиту от гниения даже в самых тяжелых климатических условиях. Выдерживает деформацию, возгорание и негативные природные факторы. По-сибирски выносливая и непоколебимая. Обладает особой красивой текстурой волокон благодаря высокой плотности. Заботливо бережет тепло и не пропускает шум. Идеально подходит для изготовления деревянных окон и дверей в квартире и загородном доме.

Плотность: 660 кг/м3.
Срок службы: 50- 70 лет
Регион: Урал, Западная и Восточная Сибирь
Изделия из лиственницы
Изделия из лиственницы

Сосна карельская

Сильное дерево: ветра с Белого моря выработали у сосны специфичную стойкость. Благодаря своей распространенности и неприхотливости, это самый доступный материал для изготовления надежного и долговечного деревянного окна. Уже более 300 лет сосна является важным конструкционным материалом в создании окон и дверей в Петербурге. Дерево не дает появляться трещинам, обладает хорошими теплофизическими свойствами. Более 70% исторических деревянных окон Петербурга созданы из карельской сосны.

Сосна достаточно мягкое дерево, которое легко поддается обработке и обладает хорошими теплоизолирующими свойствами. Не дает появиться трещинам и обеззараживает себя самостоятельно. Отражает неиссякаемый источник энергии, вселяет спокойствие.

Плотность: 450 - 500 кг/м.куб
Срок службы: 50-60 лет
Регион: Карелия
Изделия из сосны
Изделия из сосны

наши проекты

Каждый проект уникален

Кафе "Бекицер" - ул.Рубинштейна
Паб "Red Couner" - ул.Некрасова 6
Кафе Dogs - ул.Некрасова 23
Маслово - частная резиденция
Ресторан "Счастье" на ул.Рубинштейна 15-17
Книжный магазин "Во весь голос"
Ресторан "Сapuletti" Ginza Project

Кафе «Бекицер» — ул.Рубинштейна

подробнее о проекте

Паб «Red Couner» — ул.Некрасова 6

подробнее о проекте

Кафе Dogs — ул.Некрасова 23

подробнее о проекте

Маслово — частная резиденция

подробнее о проекте

Ресторан «Счастье» на ул.Рубинштейна 15-17

подробнее о проекте

Книжный магазин «Во весь голос»

подробнее о проекте

Ресторан «Сapuletti» Ginza Project

подробнее о проекте

наши проекты

Почему выбирают Woodcort?

01. КАЧЕСТВО БЕЗ КОМПРОМИССОВ

Мы создаем изделия на основе петербургской традиции, проверяем материалы и комплектующие на соответствие высоким стандартам. Такой вдумчивый подход к производству окон и дверей из дерева позволяет сохранять характер материала и восхищать наших клиентов.

02. НАСТОЯЩАЯ РУЧНАЯ РАБОТА

Благодаря классической технологии ручной обработки материала мы сохраняем связь рук мастера с каждым изделием и добиваемся особого качества поверхностей.

03. МАКСИМАЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ НА ИЗДЕЛИЯ

Мы уверены в качестве и эксплуатации наших окон и дверей, поэтому даем 8 лет гарантии на все изделия и 15 лет на изделия премиальной линии.

04. ПОДДЕРЖКА НА ВСЮ ЖИЗНЬ

Наше общение с клиентами не ограничивается окончанием договора. Мы проверяем окна и двери на протяжении всего срока эксплуатации, а клиенты становятся нашими друзьями на всю жизнь.

Woodcort

процесс

Как мы работаем?

ИНДИВИДУАЛЬНО

Обсуждаем ваши идеи и предлагаем свои, формируем в эскиз. Подбираем материал, который по характеру и условиям эксплуатации подходит именно вам. Изготавливаем изделие и контролируем его в процессе эксплуатации до конца гарантии.

СОИЗМЕРИМО КАЧЕСТВУ

Производственные работы нашего уровня находятся в плотной связке ремесла и искусства, что требует от наших специалистов высокой квалификации и нетривиальной подготовки Результат, время таких специалистов обходится дорого, а решение становится идеальным.

философия компании

Соединяем ремесленную традицию города, современные технологии и высокое искусство

Мы живем и работаем в Санкт-Петербурге: ощущаем его пульс, ловим вибрацию и реагируем на малейшие изменения. Этот город с удивительной историей развития культуры и ремесла. Его уникальные архитектурные решения завораживают: окна некоторых фасадов не имеют аналогов в мире.

Наш долг, выбор и прямая обязанность — сохранить эту традицию Петербурга и добавить технологий, которые помогут достичь неподражаемого результата. Так мы создаем эксклюзивные оконные решения, которые станут частью истории.

команда

Сердце компании — это люди, которые ее создают

Антон Снитко

основатель Woodcort

Антон Снитко

Игорь Жестков

Технический директор компании Woodcort

Игорь Жестков

Александра Холодная

креативный дизайнер Woodcort

Александра Холодная

Команда Woodcort

Команда Woodcort

Егор Лазарев

Руководитель дверного и столярного участка

Игорь Жестков

Плугарь Владимир Иванович

Начальник производства оконного участка

Игорь Жестков

Антон Снитко

основатель Woodcort

Вдохновитель и идеолог компании.

Более 15 лет назад начинал как менеджер специальных проектов в компании Технопарк Лесотехнической Академии под руководством А.Ю.Шестова

Был создателем уникального проекта Hello Hostel в исторической резиденции Отто фон Бисмарка в Петербурге на Английской небережной 50.

Работал над дверями Дома Зингера и окнами ресторана Капулетти (Ginza Project) а также был руководителем проектов на многих проектах Технопарк ЛТА.

Игорь Жестков

Технический директор компании Woodcort

Человек с 20 летним опытом в производстве деревянного окна со стеклопакетом и исторических окон любой сложности.

Начинал свой путь с мастера столярного и арочного участка в компании Технопарк ЛТА под руководством Шестова А.Ю.

Работал собственными руками как мастер арочного участка над окнами Дома Зингера, Государственного Эрмитажа и арками Троицкого собора.

 

Александра Холодная

креативный дизайнер Woodcort

Настощий профессионал своего дела, создающий визуальный стиль и коммуникативный язык компании Woodcort.

Команда Woodcort

Егор Лазарев

Руководитель дверного и столярного участка

Плугарь Владимир Иванович

Начальник производства оконного участка

/

ОКНА И ДВЕРИ ДЛЯ ВДОХНОВЕНИЯ

Больше идей для окон

сотрудничество

ИЩЕМ ПАРТНЕРОВ, С КОТОРЫМИ СМОТРИМ В ОДНУ СТОРОНУ

Приглашаем архитекторов и дизайнеров, которые наполнены желанием создавать неповторимый образ для фасадов и квартир, достойных клиентов.

Напишите о своем желании нам в телеграме, инстаграме или на почту, и наш руководитель свяжется с вами лично. Мы внимательно и с уважением относимся к коммерческому интересу наших партнеров.

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Наши статьи

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Интервью для архитектурного журнала Проект Балтия Interview

Interview for the architectural magazine Project Baltia

Interest in wood as a construction material is a special instance of a tradition which is to this day being

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Интервью для архитектурного журнала Проект Балтия Интервью

Интервью для архитектурного журнала Проект Балтия

Интерес к дереву как к строительному материалу — особая разновидность традиции, которая до сих пор поддерживается и переосмысляется современными мастерами.

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Интервью для журнала Загородное Обозрение Интервью

Интервью для журнала Загородное Обозрение

– Уже больше 12 лет мы с коллегами специализируемся на сложных оконных конструкциях из дерева. Сначала работали в компании «Технопарк

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Воссоздание оконных традиций Петербурга исторический петербург

Воссоздание оконных традиций Петербурга

Можно долго рассуждать о внешней респектабельности и экологической безупречности, модных дизайнерских решениях или тонкой исторической стилизации. А вместо этого достаточно

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