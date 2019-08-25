философия
наша продукция
материалы
Дуб европейский традиционно используют в производстве деревянных окон и дверей парадного Петербурга. Материал сильный. Обладает высокой прочностью к перепадам температур, влажности, а также гниению и поражению грибком благодаря содержанию танинов — природных веществ. Сохраняет мощную положительную энергетику и создает ощущение уверенности и безопасности.
Исторически дуб является гербовым деревом. В геральдике символизирует несгибаемость, крепость, постоянство, долголетие, мудрость и выносливость. На протяжении трехсот лет дуб является парадным материалом дворцового Петербурга, воплощая в окне благородство и богатство своих владельцев.
Дерево, на котором держится Санкт-Петербург. Древесина лиственницы уже много веков используют для производства деревянных окон в местах скопления влаги. Исторически является традиционным материалом при изготовлении окон из дерева и дверей Петербурга требующих особой прочности и надежности в процессе использования.
Камедь, содержащаяся в лиственнице, обеспечивает ей дополнительную защиту от гниения даже в самых тяжелых климатических условиях. Выдерживает деформацию, возгорание и негативные природные факторы. По-сибирски выносливая и непоколебимая. Обладает особой красивой текстурой волокон благодаря высокой плотности. Заботливо бережет тепло и не пропускает шум. Идеально подходит для изготовления деревянных окон и дверей в квартире и загородном доме.
Сильное дерево: ветра с Белого моря выработали у сосны специфичную стойкость. Благодаря своей распространенности и неприхотливости, это самый доступный материал для изготовления надежного и долговечного деревянного окна. Уже более 300 лет сосна является важным конструкционным материалом в создании окон и дверей в Петербурге. Дерево не дает появляться трещинам, обладает хорошими теплофизическими свойствами. Более 70% исторических деревянных окон Петербурга созданы из карельской сосны.
Сосна достаточно мягкое дерево, которое легко поддается обработке и обладает хорошими теплоизолирующими свойствами. Не дает появиться трещинам и обеззараживает себя самостоятельно. Отражает неиссякаемый источник энергии, вселяет спокойствие.
наши проекты
наши проекты
Мы создаем изделия на основе петербургской традиции, проверяем материалы и комплектующие на соответствие высоким стандартам. Такой вдумчивый подход к производству окон и дверей из дерева позволяет сохранять характер материала и восхищать наших клиентов.
Благодаря классической технологии ручной обработки материала мы сохраняем связь рук мастера с каждым изделием и добиваемся особого качества поверхностей.
Мы уверены в качестве и эксплуатации наших окон и дверей, поэтому даем 8 лет гарантии на все изделия и 15 лет на изделия премиальной линии.
Наше общение с клиентами не ограничивается окончанием договора. Мы проверяем окна и двери на протяжении всего срока эксплуатации, а клиенты становятся нашими друзьями на всю жизнь.
процесс
Обсуждаем ваши идеи и предлагаем свои, формируем в эскиз. Подбираем материал, который по характеру и условиям эксплуатации подходит именно вам. Изготавливаем изделие и контролируем его в процессе эксплуатации до конца гарантии.
Производственные работы нашего уровня находятся в плотной связке ремесла и искусства, что требует от наших специалистов высокой квалификации и нетривиальной подготовки Результат, время таких специалистов обходится дорого, а решение становится идеальным.
философия компании
Мы живем и работаем в Санкт-Петербурге: ощущаем его пульс, ловим вибрацию и реагируем на малейшие изменения. Этот город с удивительной историей развития культуры и ремесла. Его уникальные архитектурные решения завораживают: окна некоторых фасадов не имеют аналогов в мире.
Наш долг, выбор и прямая обязанность — сохранить эту традицию Петербурга и добавить технологий, которые помогут достичь неподражаемого результата. Так мы создаем эксклюзивные оконные решения, которые станут частью истории.
команда
Вдохновитель и идеолог компании.
Более 15 лет назад начинал как менеджер специальных проектов в компании Технопарк Лесотехнической Академии под руководством А.Ю.Шестова
Был создателем уникального проекта Hello Hostel в исторической резиденции Отто фон Бисмарка в Петербурге на Английской небережной 50.
Работал над дверями Дома Зингера и окнами ресторана Капулетти (Ginza Project) а также был руководителем проектов на многих проектах Технопарк ЛТА.
Человек с 20 летним опытом в производстве деревянного окна со стеклопакетом и исторических окон любой сложности.
Начинал свой путь с мастера столярного и арочного участка в компании Технопарк ЛТА под руководством Шестова А.Ю.
Работал собственными руками как мастер арочного участка над окнами Дома Зингера, Государственного Эрмитажа и арками Троицкого собора.
Настощий профессионал своего дела, создающий визуальный стиль и коммуникативный язык компании Woodcort.
сотрудничество
Приглашаем архитекторов и дизайнеров, которые наполнены желанием создавать неповторимый образ для фасадов и квартир, достойных клиентов.
Напишите о своем желании нам в телеграме, инстаграме или на почту, и наш руководитель свяжется с вами лично. Мы внимательно и с уважением относимся к коммерческому интересу наших партнеров.
наш блог
Interest in wood as a construction material is a special instance of a tradition which is to this day being
Интерес к дереву как к строительному материалу — особая разновидность традиции, которая до сих пор поддерживается и переосмысляется современными мастерами.
– Уже больше 12 лет мы с коллегами специализируемся на сложных оконных конструкциях из дерева. Сначала работали в компании «Технопарк
Можно долго рассуждать о внешней респектабельности и экологической безупречности, модных дизайнерских решениях или тонкой исторической стилизации. А вместо этого достаточно
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